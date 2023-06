DUPONT, Pauline



À l'Hôpital Pierre Le-Gardeur, le 18 juin 2023, est décédée à l'aube de ses 91 ans, Mme Pauline Dupont épouse de feu M. Lucien Piché, demeurant à Repentigny et native de St-Antoine-sur-Richelieu.Mme Pauline Dupont laisse dans le deuil, ses enfants: Michel (Line), Carole (Gilles) et Sylvie (Sylvain), ses petits-enfants: Geneviève, Marilou, Jessie, Marc-André, Maxime et Laurence, ses arrière-petits-enfants: Élizabeth, Liam et Philippe, sa soeur Colombe; sans oublier ses autres frères et soeurs tous décédés. Elle laisse également plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s en l'église Saint-Antoine-sur-Richelieu, 1028 rue du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC, J0L 1R0, le samedi 15 juillet 2023 à compter de 13h. Suivront les funérailles à 14h, sous la direction funéraire:4967 LEGENDRE, CONTRECOEUR450-587-2233Votre sympathie peut se traduire par un don fait en sa mémoire à la Société canadienne du cancer.