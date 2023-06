NADEAU, Marcel



De Boucherville, le 12 juin 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Marcel Nadeau, époux de feu Mme Jacqueline Dupuis.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Denis Janelle) et Ghislain (Nicole Fortier), ses petits-enfants Philip, Mélanie, Dominik, Geneviève et ses arrière-petits-enfants Elijah, Katherine, Charlotte, Isabelle, Florent et Éloïse, sa belle-famille ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 8 juillet 2023 à 10h en l'église Ste-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville, J4B 1X1. Les funérailles suivront à 11h en l'église Ste-Famille et de là au cimetière de Boucherville pour 12h.La famille remercie le personnel de la Résidence Montarville pour tous les bons soins prodigués à M. Nadeau.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/donnerLes arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941