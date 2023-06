MALLETTE, Louise



Le 20 juin 2023, à l'aube de ses 68 ans, est décédée madame Louise Mallette, fille de feu madame Lucille et Fernand Mallette. Elle est allée rejoindre son fils Joé.Elle laisse dans le deuil sa fille Maritchu, sa petite-fille Kali-Anne, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 1er juillet 2023 à 11h en l'église Ste-Rose-de-Lima (96 boul. Perrot, L'île Perrot, J7V 3G1), suivies de l'inhumation au cimetière de Sainte-Anne-de-Bellevue.Au lieu de fleurs, des dons à l'Association pulmonaire du Québec (www.poumonquebec.ca) seraient appréciés.