JARRY, Bertrand " Jos "



À Terrebonne, le 9 juin 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Bertrand " Jos " Jarry.Il laisse dans le deuil son épouse des 65 dernières années Mme Huguette Majeau, ses fils Daniel (Joanne), Marc (Nathalie) et Christian (Isabelle), ses petits-enfants Francis, Mylène, Frédérique, Marie-Pier, Sandrine et Delphine, son arrière-petite-fille Florianne, sa soeur Colette, sa belle-soeur Pierrette, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 6 juillet de 10h30 à 13h30 à la :939, RUE ST-LOUIS, TERREBONNELes funérailles auront lieu ce même jour à 14h en l'église St-Louis-de-France située au 825, rue St-Louis à Terrebonne.