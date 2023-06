ALLAIRE, Jean-Claude



Décédé sereinement le 19 juin dernier à sa résidence, Jean Claude laisse sa conjointe, Hélène Théorêt, ses enfants Martin (Catherine Boyer) et Elyse (Benoît Lett), ses quatre petits-enfants Marie-Audrey, Héloïse, Félix-Antoine et Florence ainsi que sa soeur Huguette et son frère Pierre (Diane).Un grand merci à l'équipe de soutien à domicile du CHSLD des Patriotes, spécialement au Dr C. Messier, Lyne Tanguay ergothérapeute, Suzie Lemaire physiothérapeute, aux préposés avec qui il a eu de belles discussions, au Dre Anne Magnan et l'infirmier Jérémie Garant qui l'ont assisté dans sa dernière étape de vie. Il salue ses nombreux amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie.