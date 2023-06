MARCIL, Gisèle



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de notre tendre Maman, madame Gisèle Marcil survenu le 6 juin 2023, à l’âge de 93 ans. Résidente de longue date de la paroisse de Sainte-Geneviève elle était l'épouse de feu Roderick Mitchell, l’amour de sa vie, et la fille de feu Gérard Marcil et de feu Jeanne Malo.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Jovette), Michel (Jessie) et Johanne (Régent); ses petits-enfants Anne-Marie, Christine, Adrienne (Scott), Alexandre (Robin), Sarah (Kate), Grégoire (Alexandra), Marie-Christine, Marie-Claire et Philippe qui chérirons pour toujours son amour; ses arrière-petits-enfants Grace, Emma, Henry et Liam; sa belle-soeur Solange ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle fut prédécédée par ses frères Roger, Jean-Guy, René, et par sa soeur Denise.Une messe, en présence des cendres, aura lieu le lundi 31 juillet 2023 à 13 h à l’église Sainte-Geneviève située au 16037 boul. Gouin, Sainte-Geneviève, Qc, H9H 1C7. La famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. Par la suite, il y aura une célébration de sa vie dont les détails seront annoncés après la messe.