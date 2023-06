DENAULT, Christian



C'est avec une grande tristesse que les familles Lalonde et Denault vous annoncent le décès de Christian, survenu le 20 juin 2023, accidentellement. Il a quitté ce monde à 52 ans et a accompli son plus grand rêve, avoir sa propre fruiterie et aider le monde autour de lui.Il laisse dans le deuil sa femme Isabelle, sa fille Chloé, son fils Cédrick, son père Yves, sa mère Réjeanne, ses soeurs Christine et Nathalie et leurs conjoints ainsi que leurs enfants Patricia, Valérie et Émélie et leurs conjoints, ses beaux-parents Lise et André, son beau-frère Martin (Julie) et leurs enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 8 juillet entre 9h et 10h30, suivi des funérailles en l'église Sainte-Marguerite d'Youville de Châteauguay à 10h30.