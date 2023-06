LAHAIE, Yolande



À Longueuil, le 16 juin 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Yolande Lahaie, épouse de Monsieur Claude Malo.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Lyne St-Hilaire (Michel Champagne) et François St-Hilaire (Michelle Gauthier), ses petits-enfants, Janie, Dominik et Juliette, ses soeurs, ses frères, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 juillet 2023 de 13h à 15h30 au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h30 au salon A du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Les Jardins de Montarville et de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Société Alzheimer serait apprécié en sa mémoire.