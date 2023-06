THÉORET, Jean



Entouré de sa famille à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 17 juin 2023, à l'aube de ses 77 ans, est décédé Monsieur Jean Théoret, résident de Saint-Jean-Sur-Richelieu, époux de puis les 53 dernières années de Madame Réjeanne L'Heureux, fils de feu Armand Théoret et de feu Gilberte Gervais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Josée (André Benoit) et Benoit (Karine Girard), ses petits-enfants: Audrey et Matis, sa sœur Louise (Réal Bénard), ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il était connu pour son grand esprit de famille ainsi que sa fureur de vivre.La famille recevra les condoléances au :86, CHEMIN DES PATRIOTES ESTSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450 390-1111complexehr.comle mercredi 5 juillet 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles auront lieu le jeudi 6 juillet 2023 en l'église Saint-Timothée (91 rue-St Laurent à Salaberry-de-Valleyfield, Qc J6S 6J9). Prendre note que la famille sera présente à l'église pour recevoir les condoléance à compter de 10h jour des funérailles.Au lieu de fleurs, un don en son nom à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (soins palliatifs) serait apprécié par la famille. fondationsante.com