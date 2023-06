FORTIN, Claude



À Ste-Sophie, le samedi 3 juin 2023 est décédé, à l'âge de 61 ans, Claude Fortin.Il laisse dans le deuil sa tante Luce Côté p.s.a., sa soeur Marie (Keith), ses frères feu Pierre (Claire), feu Robert (Carole), ses neveux et nièces Anouk, Pierre, Erik, Rachel et Judith ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 8 juillet 2023 de 10h à 11h30, suivi d'une période de témoignages jusqu'à 12h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.