LEGAULT, Francine



À Ste-Martine, le 11 juin 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé Mme Francine Legault, épouse de feu Bernard Paulin et feu Raymond Chiasson.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain Paulin et Dina Paulin, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Maurice (Richard), sa soeur Lise (Gilles Hébert), neveux et nièce, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENTBEAUHARNOIS, J6N 1V7(450) 225-2200le samedi 8 juillet de 13h à 16h, suivi d'une courte cérémonie d'adieu dans le salon même. L'inhumation aura lieu ultérieurement.