GAGNÉ (NIEBERG), Jacqueline



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 20 mai 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jacqueline Gagné, épouse de feu monsieur Len Nieberg. Elle demeurait à Québec depuis 2017. Antérieurement, elle résidait à Beaconsfield, dans le West IslandElle a fait carrière comme hôtesse de l'air pour Québec-Air et Air-Canada et chez Rolls-Royce, en ressources humaines. Jacqueline a eu également une vie riche d'activités sportives, de voyages et d'évènements sociaux avec ses amies du West Island et de la Floride.Elle laisse dans le deuil sa soeur Thérèse d'Halifax (feu Ernie Boulay), sa belle-soeur Louise Bussières (feu Jacques Gagné), ainsi que ses neveux et nièces.Elle est allée retrouver sa soeur Gervaise (Alban Arsenault), ses frères : Fernand, Laurent, Gilles, Guy et Charles et ses belles-soeurs : Thérèse, Françoise, Gabrielle et Paulette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la :1420, BOULEVARD WILFRID-HAMELQUÉBEC G1N 3Y6Téléphone : 418 688-2411www.coopfuneraire2rives.comle dimanche 9 juillet, de 13 h 30 à 15 h 15. Une cérémonie sera célébrée au salon le même jour à 15 h 30.