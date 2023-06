CANTWELL, Diane Claire



(née Thifault)Décédée après une courageuse bataille contre le cancer, à Lakeridge Health Bowmanville le dimanche 18 juin 2023 à l'âge de 72 ans, elle était l'épouse bien-aimée de feu Graham Cantwell, la mère bien-aimée de Dean et Sophie, la Nana chérie de Justin, Olivia, Myah, Charlie et Isabella ainsi que la chère soeur de Gisèle, Juliette, Denise et Serge.Diane manquera beaucoup à sa famille élargie et à ses amis.Une célébration de la vie aura lieu pour Diane et Grant à la filiale 94 de la Légion royale canadienne, 205 rue Empire, Greenfield Park, Qc, J4V 1T9 le dimanche 2 juillet 2023 de 13h à 16h.Au lieu de fleurs, des dons à la mémoire de Diane peuvent être faits à Hearth Place.Les condoléances en ligne peuvent être exprimées sur