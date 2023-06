FERLAND, Marcel



À Beloeil, le mercredi 31 mai 2023 est décédé, à l'âge de 90 ans, Marcel Ferland, époux de feu Pierrette Paquette.Il laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Claude (Dorine) et André, ses petits-enfants Vincent, Julie, Simon, Mathieu et Sonia, ses arrière-petits-enfants ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 8 juillet 2023 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.