VINET, Violet (née Ross)



À Châteauguay, le 24 juin 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Violet Ross, épouse de M. Jean-Guy Vinet.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Daniel), Jean-François (Margery), Marie-Josée (Yves) et Michelle, ses petits-enfants Sophie, Laurence, Vincent et Sarah, son beau-frère et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 9 juillet à compter de 10h30, suivi d'une cérémonie à 13h, en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.