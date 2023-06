Alouettes: Austin Mack entre dans la tête de ses adversaires

Le receveur de passes Austin Mack est le joueur des Alouettes qui m’impressionne le plus depuis le début de la saison. En plus de ses statistiques et de ses deux touchés inscrits dans l’impressionnante victoire contre les Tiger-Cats, c’est son attitude et son aspect mental qui me fascinent. Il entre dans la tête de ses adversaires, particulièrement les demis défensifs. C’est apparent et flagrant.

Je m’amusais à chercher un surnom à Mack. Et le mot «étincelle» est un peu trop féérique à mon goût. En réalité, le jeune Américain de 25 ans est un allume-feu. En anglais, on dirait fire starter. Il instigue la bataille.

Pour tracer une comparaison, j’oserai faire une référence au légendaire boxeur Muhammad Ali et sa fameuse stratégie rope-a-dope. En s’appuyant dans les cordes du ring et en laissant l’adversaire se fatiguer, Ali entrait aussi dans la tête de son opposant.

Concernant Mack, il résiste aux gros contacts et déploie cette énergie à son avantage pour accumuler les verges. De plus, il n’hésite pas à bloquer sur certains jeux au sol.

Photo Agence QMI, Dominic Chan

On a vu le geste antisportif posé par Chris Edwards, des Tiger-Cats, à son endroit en fin de match. C’était inacceptable, mais la réalité, c’est aussi que le receveur des Alouettes a abusé de la défensive des Tiger-Cats tout au long de la soirée. Le jeune est totalement conscient de la frustration qu’il peut générer chez ses adversaires.

Maintenant, Mack et les Alouettes se tournent vers les Blue Bombers, ce samedi 1er juillet, à Montréal. Le club de Winnipeg est une équipe très physique et je crois que le plan sera d’attaquer Mack très tôt dans le match. Les Bombers voudront le punir et la bonne nouvelle, c’est que cela pourrait créer des ouvertures pour les autres receveurs de passes des Alouettes.

Fajardo et sa prise de décision

Le quart-arrière Cody Fajardo, qui a d’ailleurs été élu le joueur offensif de la dernière semaine dans la Ligue canadienne de football, pourrait être en mesure de profiter de la situation. De toute évidence, Fajardo n’est pas le nouveau Anthony Calvillo. Les partisans des Alouettes doivent éviter une telle comparaison. Contrairement à Calvillo, qui a été le pivot de l’attaque montréalaise de 1998 à 2013, Fajardo n’est pas le plus athlétique, ni le plus fort, ni celui qui a le meilleur bras. Par contre, le quart-arrière actuel m’étonne par sa prise de décision. Ses choix semblent toujours les bons et il fait passer l’équipe en premier. Il n’hésite pas à prendre un sac, par exemple, s’il est pertinent de le faire.

À ce niveau, je demeure quand même un peu inquiet de voir Fajardo recevoir des coups. Il ne faudrait pas qu’il se blesse, car les Alouettes n’ont pas une alternative comparable au poste de quart-arrière. Fajardo prend soin du ballon. Il possède une maturité qui vient même jusqu’à aider la défensive. En évitant les revirements, il dicte le rythme du jeu et l’unité défensive profite du temps de transition, n’étant pas précipitée sur le terrain en raison d’une perte soudaine du ballon.

Dompter le bison du Manitoba

À propos de la défensive, j’ai adoré l’apport des joueurs de ligne dans le match contre les Tiger-Cats. Ils ont joué intelligemment pour éviter que des corridors de course soient créés pour le quart-arrière Matthew Shiltz. Les joueurs de la ligne défensive ont été ultradisciplinés, jouant pour garder le quart adverse devant eux.

Ceci étant dit, même si les Alouettes ont gagné leurs deux premiers matchs de la saison, il faut avouer que les Blue Bombers composeront un grand défi. C’est l’équipe la plus physique qu’aura affrontée Montréal depuis le début de la campagne. Ce match sera bon dans l’évaluation de toute l’équipe des Alouettes. Si cette partie doit prendre l’allure d’une corrida, les Bombers sont le taureau (ou le bison du Manitoba) et les Alouettes forment le matador.