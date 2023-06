André Fortin ne sera pas candidat à la chefferie du PLQ

Pour des raisons familiales, le député libéral André Fortin a finalement décidé de ne pas se porter candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec.

«André Fortin ne sera pas sur les rangs de la course à la chefferie du Parti libéral», a-t-il affirmé en entrevue au 104,7 Outaouais.

Puis, M. Fortin a rappelé qu’il avait également renoncé à tenter de succéder à Philippe Couillard quand ce dernier avait quitté la politique après avoir été défait aux élections générales en 2018.

«Je voulais aider du mieux possible mon parti, mais en même temps, il fallait que ce soit fait sans me priver du genre de père que je veux être. Donc j’ai pris la décision à ce moment-là de ne pas être chef, et franchement, ça a été à ce moment-là une des meilleures décisions de ma vie», a dit le député de Pontiac.

«La réalité, c’est que quatre ans plus tard, la décision tient toujours», a-t-il ajouté.

L’élu a ensuite expliqué que cette décision n’a pas été facile à prendre. «Au cours des derniers mois, j’étais pris entre deux choses que j’aimerais faire, parce que le rôle de chef, pour moi, c’est un rôle qui est intéressant.»

Selon M. Fortin, le rôle du prochain chef du PLQ sera de remettre le parti sur des «bases idéologiques claires» et des «bases organisationnelles qui sont solides».

«Ça prend quelqu’un qui peut dédier 100% de son énergie à ça», a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le député libéral est persuadé que plusieurs candidats vont se présenter et qu’il y aura une véritable course à la chefferie. Le chef intérimaire Marc Tanguay et les députés Frédéric Beauchemin et Monsef Derraji ont déjà signalé leur intérêt de se lancer dans la course. Pour l’instant, André Fortin n’a donné son appui à aucun de ces candidats potentiels.

Enfin, André Fortin a fait valoir que le Québec a besoin d’un Parti libéral «fort», qui serait à la fois «la voix des régions» et un parti fédéraliste «qui peut défendre les intérêts du Québec à tous les instants».

«C’est un parti qui est ouvert sur le monde, sur les autres, et qui peut présenter une vision économique crédible, qui comprend qu’on n’a pas besoin d’attaquer les droits de certaines personnes pour protéger qui on est au Québec», a-t-il lancé.