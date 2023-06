Apple: adieu mots de passe, voici les clés d’accès

Les prochaines mises à jour logicielles d'Apple – mobile iOS 17 et ordinateur macOS Sonoma – attribueront automatiquement aux utilisateurs des clés d’accès (passkey), liées à leur identifiant Apple, qui pourront remplacer les mots de passe individuels dans leurs comptes sur Internet.

L’utilisation de la clé d’accès a été décrite pour la première fois lors de la récente conférence des développeurs (WWDC) de ce mois-ci par Darin Adler, vice-président des technologies Internet de la société.

«Avec votre clé d’accès, vous pourrez vous approcher d'un appareil non Apple et vous connecter à un site web ou à une application en utilisant uniquement votre iPhone, a déclaré ce dernier. Nous attendons avec impatience un avenir sans mot de passe».

Image par Gerd Altmann sur Pixabay

Objectif : réduire l’utilisation des mots de passe

En fait, chaque fois qu'un utilisateur sera invité à créer un nouveau compte sur un site web, Apple lui donnera la possibilité de créer une clé d’accès à la place.

Ensuite, l'utilisateur pourra se connecter au compte en vérifiant son identité par Touch ID ou Face ID. Cette fonctionnalité sera synchronisée sur tous les appareils Apple, y compris les Apple TV, à l'aide de la fonction trousseau d'iCloud.

Cette fonctionnalité s'inscrit dans le cadre des efforts déployés depuis des années par Apple pour réduire la dépendance des consommateurs à l'égard des mots de passe, notamment par la mise en place d'un gestionnaire de mots de passe central qui crée des mots de passe complexes et sécurisés auxquels l'utilisateur peut accéder à l'aide d'outils biométriques, comme Face ID ou Touch ID.

Les clés d’accès seront également disponibles sur les ordinateurs autres que ceux d'Apple, avec la possibilité de numériser un code QR sur un site web et de déverrouiller le compte à distance sur des navigateurs Internet tels que Chrome ou Edge.

Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test bêta pour les MacBook, les iPhone et les iPad, et permet aux utilisateurs de se connecter à iCloud et au site web d'Apple sans mot de passe.

Image par Tumisu sur Pixabay

Compatibles avec les sites Google

Les clés d’accès pourront être utilisées sur les sites Google et les appareils fonctionnant sous Android 9 – la version 2018 du système d'exploitation mobile de Google – et les versions ultérieures. Les systèmes fonctionnent de la même manière, en utilisant un système appelé Credential Manager qui vous permet de vous connecter à différents comptes à l'aide d'un appareil mobile.

En test bêta

Les utilisateurs des versions bêta d'iOS 17, d'iPadOS 17 et de macOS 14 Sonoma peuvent la tester sur iCloud.com et appleid.apple.com.

Cette fonctionnalité sera disponible pour tous les appareils pris en charge lors de la sortie d'iOS 17, d'iPadOS 17 et de macOS 14 Sonoma plus tard dans l'année.