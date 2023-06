BRAZEAU, Pierrette



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Pierrette Brazeau, épouse de feu Claude Perron, survenu subi-tement le 6 juin dernier auprès de son conjoint Jacques Pagé, lors d'un séjour en Nouvelle-Écosse.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Robert et Caroline (Patrick Boileau), ses petites-filles: Camille et Catherine, son frère Normand, sa soeur Louise, son filleul Yanick (Giang Tho), ainsi que les enfants de son conjoint: Nancy (Alain) et Jean-François (Sophie) et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 5 juillet de 13h à 16h à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 1A2