Les Foo Fighters annoncent un spectacle surprise à... l'Auditorium de Verdun!

Voilà une surprise que les fans montréalais des Foo Fighters n'attendaient sûrement pas. À deux semaines d'avis, la bande à Dave Grohl a annoncé ce matin qu'elle viendra jouer à l'Auditorium de Verdun le 10 juillet!

On savait déjà que les Foo devaient jouer au Festival d'été de Québec le 8 juillet, de même qu'au Bluesfest d'Ottawa le 12 juillet. Ils se sont donc dit qu'un petit arrêt à Montréal entre les deux était de mise.

Pourquoi les rockeurs ont-ils opté pour l'Auditorium de Verdun, et sa capacité d'à peine 4000 places, au lieu du Centre Bell où ils vont habituellement jouer? Peut-être que l'élément nostalgique y est pour beaucoup. En 2003, les Foo y avaient joué, pour la tournée One By One. Et dix ans plus tôt, en 1993, Nirvana y avait donné l'un de ses derniers concerts en carrière.

Récemment rénové, l'Auditorium de Verdun a jadis été l'endroit de prédilection pour de nombreuses tournées de rock, punk ou métal. Metallica, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Megadeth et Bad Religion y ont notamment joué, dans les années 1980 et 1990, de même que Bob Dylan et les Backstreet Boys.

Depuis sa réouverture, en 2021, l'aréna n'a pas accueilli de concert d'envergure. C'était toutefois le souhait de l'ancien maire de Verdun, Jean-François Parenteau, d'y ramener des spectacles comme à la belle époque.

Les Foo Fighters viendront présenter les titres de leur nouvel album But Here We Are, paru le 2 juin. Le groupe a récemment recommencé à faire de la tournée, après une longue pause suivant le décès soudain du batteur Taylor Hawkins, le 25 mars 2022. C'est maintenant Josh Freese, qui a déjà joué avec Guns N' Roses, Nine Inch Nails et Sting, qui officie derrière la batterie.

En première partie des Foo Fighters à Verdun, le public aura droit au trio féminin québécois Les Shirley. Sur leur page Facebook (facebook.com/shirleytheband), les musiciennes ont mentionné qu'elles avaient été directement contactées par le management des Foo Fighters pour participer à ce concert. « Nous ne pouvions pas le croire. Nous sommes tellement excitées et honorées de pouvoir jouer sur la scène juste avant ce groupe si iconique. »

Les billets seront mis en vente demain, jeudi 28 juin, à 10h au evenko.ca.