Cuba et la Russie envisagent des projets conjoints dans le domaine technico-militaire

Cuba et Russie, en plein rapprochement économique et diplomatique, vont développer des projets conjoints dans « le domaine technico-militaire », a annoncé mercredi la presse officielle cubaine, alors que le ministre de la Défense de l'île est en visite à Moscou.

Alvaro Lopez Miera, également membre du Bureau politique du Parti communiste cubain (PCC, parti unique) a été reçu mardi avec les honneurs militaires par son homologue russe Sergueï Choïgou.

« La Russie envisage de développer conjointement avec Cuba une série de projets dans le domaine technico-militaire », a déclaré M. Choïgou lors d'un entretien entre les deux hommes au ministère de la Défense, cité par le quotidien officiel cubain Granma.

Le quotidien d'État a précisé que le ministre russe avait souligné que « Cuba avait été et restait l'allié le plus important de la Russie dans la région » latino-américaine, et a proposé à son homologue cubain un « rapprochement plus important » entre les deux ministères.

« Je propose d'aborder en détail tous les projets existants et prometteurs dans le domaine militaire », a ajouté M. Choïgou, cité par l'agence de presse russe Spoutnik.

La visite du ministre cubain intervient dans un contexte d'intense rapprochement économique et diplomatique entre les deux pays.

Les plus hauts dirigeants russes ont exprimé à plusieurs reprises leur volonté de soutenir l'île communiste qui traverse sa pire crise économique depuis la chute du bloc soviétique dans les années 1990.

La visite de M. Lopez Miera intervient après celle du Premier ministre cubain, Manuel Marrero, qui a passé une dizaine de jours mi-juin en Russie où il a notamment rencontré le président Vladimir Poutine.

Cuba est sous le coup d'un embargo économique de Washington depuis 1962, renforcé par Donald Trump (2017-2019) et à peine desserré par son successeur Joe Biden. De son côté, Moscou est soumis à une batterie de sanctions occidentales depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022.

« Les sanctions illégales qui frappent Cuba perdurent depuis des décennies » et « nous allons tout faire pour que nos échanges économiques aident à surmonter ces difficultés imposées depuis l'extérieur », a déclaré le président Poutine au Premier ministre cubain, selon un communiqué diffusé sur le site internet de la présidence russe.