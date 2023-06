LUSSIER BÉDARD, Anita



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Anita Lussier survenu le mercredi 9 novembre 2022 à Laval, à l'âge de 92 ans.Épouse de feu Marcel Bédard et mère de feu Denis Bédard, elle laisse dans le deuil son fils André, ses petits-enfants Maxime, Marynne et Anthony, ses arrière-petits-enfants, frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, situé au 2500 avenue des Perron, Laval, le samedi 8 juillet 2023 de 10h à 12h30.