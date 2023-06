De Paul Houde à Stéphanie Boulay: voici 10 artistes qui vivent avec un trouble du spectre de l’autisme

Plusieurs personnalités d’ici et d’ailleurs parlent ouvertement de leur vie avec un trouble du spectre de l’autisme dans le but de déstigmatiser ce qui touche à la santé mentale. En voici dix œuvrant dans le milieu culturel au Québec.

Paul Houde

Photo : Eric Myre / TVA Publica

Le 21 juin dernier, l’animateur Paul Houde a confié avoir reçu un diagnostic de trouble de l’autisme à Mélanie Maynard à l’émission Sucré salé. Il a expliqué ne pas savoir de quelle forme d'autisme il est atteint, mais mieux comprendre, désormais, son obsession des nombres, de la précision et de la routine, et sa crainte des changements.

Louis T

Photo : Bruno Petrozza

Louis T parle publiquement, depuis quelques années, de son syndrome d’Asperger dont il a eu le diagnostic à 34 ans. En 2019, il a même participé à l’émission Apprenti autiste, diffusée sur les ondes de Télé-Québec. On y suivait l’humoriste dans sa quête de réponses, lui qui s’était toujours senti différent.

Guillaume Wagner

Joël Lemay / Agence QMI

En juin dernier, l’humoriste et auteur Guillaume Wagner s’est ouvert sur le diagnostic de trouble de l’autisme qu’il venait de recevoir à l’émission Bonsoir bonsoir! Se sentant souvent incompris et hargneux, il a expliqué avoir réorienté sa manière de faire de l’humour en fonction de son diagnostic: soit en prenant les choses avec plus de légèreté.

Réal Béland

Courtoisie

L’humoriste Réal Béland vit avec le syndrome d’Asperger. C’est aussi le cas de sa fille, Charlotte. C’est d’ailleurs grâce à elle que le duo a pu comprendre ce qui se cachait derrière, notamment, leur grande anxiété. Après avoir passé des tests en ligne, puis avoir rencontré une sommité dans le domaine, le père a reçu son diagnostic à 47 ans et Charlotte, à 25 ans.

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

Photo d'archives, Agence QMI

L’humoriste âgé de 35 ans a reçu un diagnostic de douance, qui peut – ou pas – être en lien avec l’autisme. Il se dit obsédé par les chiffres, les statistiques et les faits précis. L’artiste, qui présente son deuxième one-man-show, Enfant du siècle, a précisé qu’il s’agissait d’une quête perpétuelle et que c’est par l’humour qu’il est parvenu à accepter sa différence.

Serge Denoncourt

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

En juin 2018, l’homme de théâtre Serge Denoncourt a révélé avoir le syndrome d’Asperger sur le plateau des Échangistes, animé par Pénélope McQuade. Le metteur en scène avait expressément demandé à ce que Louis T (expérimentant le même genre de trouble) fasse partie de la discussion télévisée. Il a raconté «vivre assez bien» avec cette réalité et a assuré «s’améliorer avec l’âge».

Benjamin Gratton

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

À 22 ans, le fils de Mathieu Graton et Patricia Paquin est bien connu de la communauté artistique québécoise, pour Le monde de Benjamin et plus récemment, pour son rôle dans la série STAT.

Rachel Fontaine

Photo fournie par Rachel Fontaine

La comédienne qui tenait le rôle de Maria Lopez dans la série Radio Enfer dans les années 1990 a profité du mois de l’autisme (avril) pour dévoiler avoir reçu un diagnostic de syndrome d’Asperger. Elle a aussi reçu, à l’âge de 40 ans, un diagnostic de ce que l'on appelle «autisme invisible», car les gens qui en sont atteints peuvent s’y adapter plutôt facilement.

Coco Béliveau

Photo courtoisie, Myriam Frenette

L’humoriste acadienne Coco Belliveau est atteinte du trouble du spectre de l'autisme. Malgré son caractère introverti, la jeune femme de 31 ans a relevé avec brio le défi de participer à l’émission de téléréalité Big Brother Célébrités: elle s’est rendue jusqu’à la grande finale.

Stéphanie Boulay

Photo d'archives, Agence QMI

En avril dernier, la chanteuse Stéphanie Boulay, du duo les Sœurs Boulay, a publié un long message sur Instagram dans lequel elle confiait avoir reçu un diagnostic de TSA (trouble du spectre de l’autisme). Son texte était accompagné d’une vidéo d’elle lors de son audition pour l'émission Star Académie. L'artiste a expliqué que de regarder aujourd'hui celle qu'elle était à 16 ans lui permet de voir les signes de ce trouble dont elle ignorait l’existence.

Quelques vedettes internationales vivant avec le syndrome de l’autisme: