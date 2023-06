Disparition d’une ressource pour proche aidant

La Table de concertation régionale sur les personnes proches aidantes de Montréal (TCRPAM) exprime sa profonde préoccupation à propos de la fermeture du Centre Évasion/Maison Gilles-Carle, faute du financement promis par le gouvernement du Québec.

En fait, le répit de longue durée est une ressource essentielle pour les personnes proches aidantes. Il permet d’offrir des moments de ressourcement irremplaçables à ces personnes déjà éprouvées et épuisées face au manque de services à domicile qu’elles doivent compenser.

En octobre 2019, le gouvernement annonçait l’ouverture de la Maison Gilles-Carle de Montréal et promettait de soutenir l’ouverture de huit maisons de ce type. Comment est-il possible que moins de quatre ans plus tard, ce service doive cesser de fonctionner, faute de financement ? De plus, la Maison Gilles-Carle de Boucherville a déjà fermé ses portes en avril 2022 pour des raisons similaires. Qu’est-ce que le gouvernement attend pour réellement soutenir les personnes proches aidantes ainsi que les organismes qui les aident ? Pourquoi les annonces du gouvernement ne sont-elles pas suivies d’un financement effectif ? Pourquoi le gouvernement ne s’engage-t-il pas à reconnaître adéquatement l’expertise des organismes communautaires qui œuvrent au service des personnes proches aidantes ?

Rappelons l’existence du Plan d’action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2022 : Reconnaître pour mieux soutenir. Ce plan d’action, destiné à concrétiser la Politique nationale pour les personnes proches aidantes, contient différentes mesures visant à mieux soutenir les personnes proches aidantes. Par exemple, la poursuite du développement des services de répit des Maisons Gilles-Carle est explicitement mentionnée à la mesure 45 du plan d’action.

Les organismes de Montréal en proche aidance déplorent le manque de transparence du gouvernement, qui a promis avec la mesure 38 de « bonifier le soutien aux organismes communautaires pour soutenir les personnes proches aidantes ». Cette même mesure mentionne encore que « la Politique de reconnaissance de l’action communautaire affirme l’importance d’une participation de l’État au financement des OC tout en faisant valoir le respect de leur autonomie. »

Près de deux ans après le plan d’action, le gouvernement n’a pas tenu ses promesses. La TCRPAM déplore le fait que les organismes en proche aidance attendent toujours les fonds. C’est cette situation qui occasionne des événements comme la fermeture d’une ressource aussi fondamentale que le Centre Évasion/Maison Gilles-Carle.

Nathalie Déziel, Personne contact

Je m’explique mal qu’un gouvernement qui est au fait des immenses besoins sur le terrain du travail bénévole effectué par les proches aidants vous laisse ainsi tomber. Je voudrais ajouter ma voix à votre concert de protestations. Je signale que « la Table de concertation régionale sur les personnes proches aidantes de Montréal a vu le jour en décembre 2021. Que la proche aidance a connu de grands changements, notamment depuis 2022, avec l’existence d’une loi suivie d’une politique et d’un plan d’action gouvernemental pour les personnes proches aidantes. C’est pour mieux cerner ce contexte de transformation que le Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal et le Groupe des aidants du Sud-Ouest ont réfléchi à la pertinence d’une table de concertation régionale réunissant personnes proches aidantes et organismes du milieu avec actuellement 15 organismes membres. »