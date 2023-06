CADIEUX VILLENEUVE, Mireille



Notre maman, belle-maman, grand-maman, mamie, nous a quittés, elle rejoint sa fille Josée (2015).Elle laisse ses filles Carole et Marie, ses gendres Hussein, Paul et Patrice, ses petits-enfants Karim, Malik, Maude, Julien, leurs conjoints, Sabrina, Clara, Nicolas, ses arrière-petits-enfants Miya et Rafael, des parents et amis très chers.Selon ses désirs, se tiendra une réunion d'amour et d'amitié, d'affection et de tendresse, le samedi 8 juillet prochain, de 10h à 14h, au salon de la