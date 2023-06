Été et vêtements: parler du poids, c’est lourd !

Ah, l’arrivée de l’été ! Quel ravissement collectif : les soirées qui s’allongent, les températures qui se réchauffent, les vacances... Pourtant, pour certains, l’arrivée de l’été peut être synonyme de détresse psychologique.

Beaucoup apportent une trop grande importance à leur apparence physique. C’est ce qu’a expliqué la chroniqueuse Joanie Henry au micro de Jean-François Baril lors de son émission à QUB Radio.

«Quand l’été arrive, on va porter du linge qu’on n’a peut-être pas porté depuis un an. Si ton linge ne te fait plus, ça peut vraiment déclencher des états de détresse profonde», dit-elle.

L’estime de soi risque donc d’être sérieusement ébranlée. D’un autre angle, remarquer que nos vêtements semblent plus grands qu’ils l’étaient auparavant peut entraîner un sentiment de victoire ou de fierté. Dans tous les cas, le résultat est le même. L’individu demeure obsédé par son image corporelle.

L’animateur Jean-François Baril a également tenu à offrir ses conseils aux parents. Il mentionne l’importance de ne jamais commenter une prise ou une perte de poids devant les enfants.

«Il faut faire vraiment attention à nos enfants parce qu’il est là, le danger.»

Le message est clair : il faut arrêter de constamment parler de poids et d’apparence physique. Qu’il s’agisse d’une conversation qu’on tient seul devant le miroir ou entre amis.

«L’amour de soi, finalement, ça ne se mesure pas au tour de taille. On ne goûte pas à la vie en se privant», a tenu à rappeler la chroniqueuse.