TURGEON, Louis



Louis Turgeon - époux adoré, papa, grand-papa, frère et ancien combattant - s'est éteint le 13 juin 2023 à l'âge de 85 ans. Louis était le fils de feu Irène Chauveau et de feu Jules Turgeon et l'époux d'Annegret Reinecke.Suite à un long combat avec la maladie d'Alzheimer, il a finalement trouvé le repos.Il laisse dans le deuil, outre son épouse des 59 dernières années, Annegret Reinecke, ses filles: Pascale, Nicole, Jessica (Éric); son fils adoptif Pierre (Isabelle); ses petits-enfants: Frédéric (Émie-Pier), Karianne (Élianne), Derek, Éric et Damian; plusieurs frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs dont sa soeur Carmen (feu Réal), son frère Claude (feu Diane), sa belle-soeur Christiane (Michel) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et amis auTROIS-RIVIÈRES, QC G8Z 1V6le samedi 15 juillet, jour des funérailles, à partir de 10h. Une cérémonie suivra à 13h au Mémorial du Centre funéraire.Pour y assister par diffusion webVeuillez communiquer avec la famille pour l'obtention du mot de passe.La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du Foyer de La Pérade.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la SPA M auricie (5000, boul. Saint-Jean, Trois-Rivières, QC, G9B 0N4).