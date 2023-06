Faut-il parler davantage de pornographie à l’école?

Plus d’un adolescent sur dix au Québec consomme trop souvent de la pornographie sur internet, à tel point que plusieurs deviennent même accros. Devant ce phénomène, une professeure de psychologie plaide pour de meilleurs cours d’éducation à la sexualité.

Selon une étude sur la sexualité menée auprès de 2904 jeunes pendant deux ans et publiée en 2020, c’est plus de 60% des adolescents au Québec qui admettent regarder de la pornographie de temps à autre, alors que 10% ont carrément un problème de consommation.

«C’est considérable», a souligné Beáta Bőthe, professeure de psychologie à l’Université de Montréal, dont les travaux portent sur les dépendances et les utilisations de la pornographie, en entrevue avec l’Agence QMI.

Pour la chercheuse, ces résultats ne sont pas étrangers au fait qu’il est plus facile que jamais de trouver des contenus pornographiques en ligne. «La porno est gratuite et facilement accessible sur le web, et on peut en consommer de façon complètement anonyme», a-t-elle précisé.

Se rendre sur un site pour adulte demeure toutefois bénin pour la plupart des gens, ajoute Mme Bőthe. Seulement, dans certains cas, ce comportement peut évoluer au point de se transformer en ce qui s’apparente à une dépendance.

«Bien sûr, on peut regarder de la porno simplement pour le plaisir, mais il y a des personnes qui le font pour supprimer des émotions négatives ou pour fuir la réalité», a-t-elle expliqué.

Or, chez les jeunes, une consommation abusive de contenus pornographiques peut avoir de sérieuses conséquences, tant sur le plan personnel que pour la réussite scolaire. «Il y a des adolescents qui en viennent à négliger leurs études et à échouer à des examens. Ça peut aussi briser des relations et en conduire certains à s’isoler», a illustré la spécialiste.

«Il serait important d’en parler avec les jeunes, a-t-elle plaidé. Par exemple, on pourrait ajouter des cours de connaissance médiatique axés sur la pornographie au programme régulier d’éducation à la sexualité.»

Ces cours permettraient entre autres aux jeunes de développer un rapport critique à la pornographie en réfléchissant à l’utilisation qu’ils en font, et surtout de leur faire comprendre l’importance d’aller chercher de l’aide si jamais ils sentent qu’ils ont un problème.

«Il y a différentes méthodes pour déterminer si l’on a une consommation problématique», a indiqué celle qui a conçu un test à cet effet. «Si quelqu’un est incapable d’arrêter de regarder de la porno pendant un mois, c’est un indicateur. Un autre signe serait que quelqu’un dans votre entourage mentionne que vous avez changé à cause de la pornographie.»

Le mot «pornographie» n’apparaît nulle part sur la liste des contenus des cours en éducation à la sexualité. Questionné à ce sujet, le ministère de l’Éducation a indiqué que des notions «en lien avec le matériel sexuellement explicite, ce qui inclut la pornographie» sont abordées en 2e, 3e et 4e secondaire.

«Ces contenus permettent d’aborder les représentations de la sexualité dans les médias et dans le matériel sexuellement explicite ainsi que les normes et les pressions qui en découlent en matière d’agir sexuel, particulièrement à l’adolescence», a noté le porte-parole du ministère, par courriel.

Accros à la porno

En tout, 24,6% des jeunes Canadiens avouent regarder de la pornographie «plusieurs fois par semaine» et 9,2% d’entre eux visitent un site pornographique quotidiennement.

Cette proportion est plus élevée chez les garçons hétérosexuels (13,2%) ainsi que chez les garçons qui font partie de la diversité sexuelle et de genre (18,2%).

Au contraire, les filles hétéros (0,5%) et issues de la diversité sexuelle et de genre (1,8%) sont beaucoup moins nombreuses à consommer de la pornographie tous les jours.

Enfin, 2,8% des jeunes Canadiens regardent de la porno «plusieurs fois par jour».

Source : A Large-Scale Comparison of Canadian Sexual/Gender Minority and Heterosexual, Cisgender Adolescents’ Pornography Use Characteristics (2020) – Étude menée auprès de 2846 participants, dont 1873 jeunes Québécois.