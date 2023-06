«HPI»: le retour de la série qui fait du bien

Mehdi Nebbou, qui partage l’affiche avec Audrey Fleurot dans HPI: haut potentiel intellectuel, s’est réjoui du succès qu’a remporté la série alors que la deuxième saison débute ce mercredi sur addikTV.

HPI: haut potentiel intellectuel est la collaboration improbable entre Morgane Alvaro (Audrey Fleurot), une femme de ménage aux capacités de déduction hors du commun, et Adam Karadec (Mehdi Nebbou), un inspecteur un peu coincé, lors d’enquêtes policières complexes.

«Audrey a apporté beaucoup de comédie et de fantaisie à la série, alors qu’au départ, il s’agissait d’un polar pur et dur. De mon côté, j’ai fait intervenir de vrais policiers de la police judiciaire, de vrais intervenants qui nous ont permis d’apporter plus de réalisme au côté polar», a expliqué Mehdi Nebbou lors d’une entrevue avec l’Agence QMI. Car les deux comédiens ont pu travailler de concert avec Stéphane Carrié, Alice Chegaray-Breugnot et Nicolas Jean, les trois scénaristes de HPI: haut potentiel intellectuel ainsi qu’avec les producteurs Anthony Lancret, Pierre Laugier et Bérengère Legrand afin de développer leurs personnages.

«Cette dynamique de groupe a vachement participé à la qualité et d’en faire ce que c’est devenu, c’est-à-dire un mélange entre une comédie fantaisie avec beaucoup de liberté, mais avec beaucoup de réalisme dans le quotidien d’un policier français», a-t-il ajouté en comparant cette famille de travail à une équipe de soccer qui avait «une responsabilité partagée» et «à cœur le succès» de la série.

Photo Nicolas Gouhier / Itinéraire Production / Septembre / TF1

Un peu de soi...

La fraîcheur inventive est toujours de mise dans la deuxième saison et, pour Mehdi Nebbou, le mérite en revient aux scénaristes. «À chaque fois, la mission est de nous surprendre, de nous faire rire, de nous toucher, pas de s’endormir sur des recettes utilisées. Et puis, nous nous retrouvons tous. Cela fait trois ans que nous nous retrouvons tous les hivers, tant les acteurs que les techniciens et c’est un retour comme dans un camp de jour. Et le succès donne envie de se surpasser, de se dépasser.»

Impossible de ne pas chercher à expliquer le succès dont parle Mehdi Nebbou, qu’il a analysé ainsi: «On traverse une période où les gens ont besoin de joie, de légèreté, de tendresse et la première saison est sortie en plein COVID. Et puis, c’est une série qui fait du bien parce qu’elle n’a pas de cynisme. Même si c’est décalé, ça reste sincère. Et il y a un mélange des genres atypique. Là, il y a le polar, la comédie romantique et la comédie.»

Et bien sûr, comment ne pas se demander ce que Mehdi Nebbou a mis de lui dans son personnage complètement décalé et profondément attendrissant.

«Quelqu’un m’avait dit que pour trouver son clown intérieur, il fallait aller chercher des choses réelles et les exagérer. Je suis plutôt introverti, en apparence sûr de moi, je suis psychorigide, j’aime l’ordre, le propre, je ne suis pas toujours à l’aise avec l’intimité dans les relations amoureuses, surtout au début. J’ai exagéré tout cela. Mais en trois ans de tournage, parfois, le personnage nous influence. Et ça, c’est un peu lourd», a confié Mehdi Nebbou en riant.

La saison 2 de HPI: haut potentiel intellectuel débute ce mercredi sur addikTV à 20h.