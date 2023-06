Inconduite sexuelle: ce médecin radié sept ans pour avoir «déshonoré» la profession

Un médecin de famille de Montréal qui a «déshonoré la profession» vient d’écoper d’une radiation de sept ans pour de l’inconduite sexuelle envers un patient sur qui il avait une «emprise totale».

«[Le Dr Roger Philip LeBlanc] avait une emprise totale sur son patient tant sur le plan physique et médical que sur le plan émotionnel [...] il a déshonoré la profession qui ne peut d’aucune manière tolérer ce genre de comportement», peut-on lire dans le jugement récemment rendu par le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (CMQ).

Le conseil a radié sept ans le médecin LeBlanc, qui pratiquait à la clinique OPUS, en raison de la relation «intime, amoureuse et sexuelle» entre son patient et lui, s’étalant sur près de 10 ans. Il a aussi reçu une amende de 5000$. Il avait été condamné l’automne dernier.

En crescendo

Devant le conseil, l’avocat de la syndique adjointe du CMQ, la Dre Isabelle Amyot, a souligné que les comportements du médecin «se sont produits en crescendo dans le temps, tout d’abord en tenant des propos à caractère sexuel, puis des accolades, des baisers, des fellations et ultimement des relations sexuelles complètes».

Et les faits reprochés se sont produits tant au domicile qu’au lieu de travail du Dr LeBlanc.

Selon l’argumentation de la syndique adjointe, les gestes «étaient prémédités et planifiés et ils avaient pour but de satisfaire les besoins, les pulsions et les fantasmes [du médecin]», ajoutant que le patient était extrêmement vulnérable et que le médecin «a su en profiter».

Le conseil n’a quant à lui pas jugé le médecin crédible, en raison de ses «nombreuses inconsistances». Ce dernier avait d’abord fait des aveux à la syndique adjointe, lors de son enquête, pour ensuite tout nier et finalement admettre une seule relation sexuelle.

Carrière finie

Le Dr LeBlanc a souligné que la radiation «indique la fin de sa carrière».

Pour sa part, la syndique adjointe s’inquiétait que le médecin «ne semble aucunement prendre la pleine mesure de ses actes tout comme il n’a présenté aucune excuse ou exprimé des regrets».