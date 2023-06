Jean-François Ruel: l’art comme terrain de jeu

Jean-François Ruel est de retour sur la scène publique après plusieurs années d’absence et entend exploiter toute sa polyvalence pour faire sa place dans le monde de l’art.

Ruel s’est d’abord fait connaître comme Yes Mccan, alors qu’il rappait avec le groupe Dead Obies, et ensuite pour son personnage de Damien, dans la série Fugueuse. Celui qui se présentera désormais sur scène en tant que Yes* a annoncé son retour dans le rap avec son nouveau single, Many Men, paru le 21 juin. Il s’agit également du premier titre produit par sa nouvelle agence créative: Terrain.

Les règles sont dans ta tête

Si on l’a vite catégorisé comme étant un rappeur qui a simplement joué son propre rôle au petit écran, l’artiste multidisciplinaire de Granby voit les choses autrement.

«J’ai un projet d’écrire une série télé, je veux continuer à acter, j’aime aussi beaucoup la mode et le marketing», explique Yes*. «J’ai même des idées de sculptures contemporaines qui traînent dans mon cahier depuis des années», ajoute-t-il, en mentionnant que son agence créative, Terrain, vient répondre à ce besoin de liberté artistique.

«Terrain peut être un label de musique une semaine, l’autre semaine ce sera peut-être une agence de marketing, et l’autre d’après peut-être une marque de vêtements», image-t-il.

«On a trop tendance à se mettre dans une boîte et à se définir», remarque celui qui s’est développé des habiletés de producteur pendant la pandémie. «Les artistes qui m’intéressent le plus sont ceux qui brisent cette tendance-là et qui arrivent avec de nouvelles propositions.»

Un nouvel album à l’automne

Parlant de nouvelles propositions, Yes* a passé une bonne partie de la dernière année en France, où il a travaillé sur son troisième projet solo, intitulé Club des cœurs solitaires.

Son bon ami Hubert Lenoir l’a rejoint en studio pour la réalisation de cet opus, qui paraîtra à l’automne. Yes* porte une admiration particulière pour son comparse, qui sait défier les normes comme personne.

«Il est l’un des artistes qui m’inspirent le plus au Québec, sa proposition artistique et son style sont uniques.»