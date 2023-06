Kent Hughes définit David Reinbacher comme un diamant brut

NASHVILLE | Il y avait Matvei Michkov, il y avait Ryan Leonard, il y avait Dalibor Dvorsky. Malgré les nombreux attaquants disponibles, Kent Hughes a jeté son dévolu sur David Reinbacher, un défenseur. Un autre, diront plusieurs.

Comme plusieurs de ses homologues, le directeur général du Canadien a souvent répété qu’il ne repêcherait pas selon une position spécifique, mais qu’il choisirait bel et bien le meilleur joueur disponible. À son avis, et selon celui de ses dépisteurs, l’arrière autrichien remplissait ce critère primordial.

« David est un diamant brut qui a beaucoup de potentiel, a lancé Hughes, rencontré au terme de la première ronde. S’il avait été un défenseur gaucher, ça nous aurait peut-être refroidis un peu. Mais du côté droit, on a moins de profondeur.

Au sein de la relève du Canadien, Reinbacher rejoint Johnathan Kovacevic, Justin Barron, Logan Mailloux comme droitiers.

« C’est un grand défenseur très intelligent défensivement. On en a parlé hier soir avec Stéphane Robidas, qui a regardé beaucoup de vidéos de lui. Il est également très efficace dans sa façon de bouger la rondelle. Il passe de la défense à l’attaque très rapidement», a décrit l’ancien agent.

Des offres de transaction

Dans les heures précédant le repêchage, les rumeurs se faisaient de plus en plus nombreuses selon lesquelles le Canadien pourrait accepter de céder le 5e choix pour reculer dans l’ordre de sélection.

Hughes a confirmé que son téléphone avait sonné souvent.

« On a reçu beaucoup d’appels pour effectuer une transaction. Mais nos dépisteurs insistaient pour qu’on garde notre rang et qu’on repêche David, a-t-il raconté. On n’a pas reçu de proposition qui allait équivaloir à ce que David peut nous amener. »

Déjà charmé par les habiletés de Reinbacher sur la glace, l’état-major du Canadien a été séduit par la façon dont le jeune homme s’est présenté en entrevue.

« Il était très humble. Il parlait beaucoup du fait qu’il faut travailler et mériter ce qu’on veut. Dans la culture que tente d’implanter Martin (St-Louis), c’est un très bon mariage. Son temps de glace, il veut le gagner. »

Loin de Michkov

Hughes assure qu’il n’a jamais été dans les plans de l’équipe de repêcher Michkov. Et ce, indépendamment de tout le mystère entourant le Russe. C’est surtout le fait de ne pas avoir été en mesure de le voir jouer en personne qui rendait le Canadien craintif.

«Quand on prend une décision, il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte. On n’a pas eu l’occasion de le voir jouer. Je crois beaucoup au vidéo, mais ça ne peut pas être seulement ça», a-t-il expliqué.

Hughes a ainsi tourné le dos à un attaquant que certains sont même allés jusqu’à qualifier de Connor Bedard russe. Une réalité avec laquelle le directeur général du Canadien va bien vivre.

« On considérait que David était le joueur qui pourrait aider l’équipe le plus. Des attaquants capables de maintenir un certain rythme de production, que ce soit Cole (Caufield), Nick (Suzuki) ou Kirby (Dach). On est persuadé qu’ils ont encore beaucoup de potentiel à aller chercher. »