Le Canada considéré comme le 2e pays le plus abordable au monde

Si le coût de vie augmente de plus en plus pour les Canadiens, le pays est tout de même considéré comme le deuxième plus abordable au monde, selon une récente étude d’Utility Bidder.

Le Canada a ainsi obtenu une note de 7,32/10. Dans les facteurs qui contribuent à cette position, le rapport publié par l’entreprise britannique note le faible prix du gaz naturel et de l’électricité pour les ménages.

Le pays se retrouve juste derrière son voisin du sud puisque les États-Unis sont situés sur la première marche du podium de l’abordabilité avec une note de 8,71/10.

Si le coût de la vie est estimé très variable à travers ce pays, il n’en reste pas moins que les États-Unis ont un revenu national brut jugé élevé et un faible ratio du prix de l’immobilier par rapport aux revenus, d’après l’étude.

L’Australie vient fermer le trio de tête du classement avec une note de 7,23/10.

«Bien que certaines dépenses dans ce pays aient explosé, il semble que l'Australie soit l'un des endroits les plus abordables pour vivre en ce qui concerne le prix des factures des ménages», est-il possible de lire.