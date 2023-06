Olivia Chow, la Valérie Plante de Toronto: et pourtant, le virage à gauche des grandes villes est loin d'être concluant...

Toronto vient d’élire Olivia Chow comme mairesse. Au-delà du fait d’être la veuve du sympathique chef néo-démocrate Jack Layton, madame Chow est une politicienne très campée à gauche.

Elle a même flirté avec le mouvement qui veut réduire le financement de la police. Comme d’autres avant elle, elle maintient que ce n’est pas officiellement son programme, mais elle en a fait assez pour récolter des votes parmi les défenseurs de cette thèse.

Au fond, Mme Chow s’est fait élire à Toronto avec un programme politique que Valérie Plante aurait pu largement endosser. Le logement social, le transport en commun, une ville verte et pas trop d’emphase sur l’économie.

Radicalisation

Mmes Chow et Plante s’inscrivent dans un mouvement généralisé au Canada et largement répandu dans les pays occidentaux: les grandes villes votent à gauche. La tendance n’est pas exactement nouvelle, mais il y a clairement une radicalisation.

Les grandes villes votent pour des partis et des personnalités avec des positions bien plus extrêmes. Pour faire une comparaison facile, disons qu’on est davantage dans la mouvance Québec solidaire que dans la social-démocratie du PQ.

D’ailleurs, c’est à Montréal que Québec solidaire obtient énormément de succès. Valérie Plante gagne ses élections avec comme assises les mêmes quartiers que QS. Les deux partis partagent des militants et des organisateurs.

En soi, il n’y a pas de faute à voter à gauche, si c’est le parti qu’on préfère, en démocratie. Mais il n’y a pas de faute non plus à aller vérifier si les résultats sont probants. Les villes vont-elles mieux, et en particulier sur les thèmes que ces partis politiques ont mis en priorité?

À Montréal, par exemple, Projet Montréal représente l’exemple type d’un parti nouveau genre, élu pour mettre en expérimentation des politiques très à gauche. Comment se portent le logement, les transports, la pauvreté ou l’environnement?

Résultats douteux

En matière de logement, Montréal connaît la pire crise de son histoire, autant du point de vue des prix que sur le plan de la disponibilité. L’administration municipale a mis en place des règles dites sociales, mais qui ont eu pour effet de ralentir et de décourager la construction. Ce qu’on récolte: de la rareté.

La mairesse Plante blâme les gouvernements de Québec et d'Ottawa, qui n’investissent pas assez dans le logement. Mais elle-même fait d’autres choix budgétaires. Elle a annoncé 30 millions par année dans les pistes cyclables. Je suppose qu’elle a choisi son urgence.

En matière de pauvreté, la situation de l’itinérance n’a jamais été aussi visible et triste dans la métropole.

En matière d’environnement, l’administration montréalaise fait tous les bons discours en matière de changements climatiques. Elle mène la guerre aux automobilistes. Or, la ville est sale, sale, sale. C’est cela aussi, l’environnement.

En matière de transport, la congestion est pire que jamais et les projets de transport en commun avancent à pas de tortue, comme avant. Seuls les cyclistes triomphent.

Les électeurs expérimentent la gestion à gauche, OK. J’espère qu’ils notent les résultats du laboratoire.