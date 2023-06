Loi C-18: le refus de discuter de Meta est «extrêmement décevant», dit Trudeau

Le refus de Meta de revenir à la table de négociation avec le gouvernement après l’adoption de la Loi sur les nouvelles en ligne, contrairement à Google, est «extrêmement décevant», a déclaré Justin Trudeau mercredi.

«Maintenant, on est dans une situation où Facebook refuse de payer [sa] juste part pour s’assurer que le journalisme et la démocratie continuent à bien fonctionner au pays [...]», a affirmé le premier ministre en marge d’un point de presse à Mississauga.

Meta, propriétaire notamment de Facebook et Instagram, a réitéré cette semaine qu’il préférait tout simplement bloquer la publication de nouvelles sur ses plateformes plutôt que de payer.

«On est en train de parler avec eux de quels règlements on pourrait installer dans les mois à venir, mais ils ont réagi de façon assez irresponsable pour dire: non, on veut même pas en parler, on bloque l’accès aux nouvelles locales pour les Canadiens», a rapporté M. Trudeau.

La loi C-18, adoptée la semaine dernière, forcera Meta et Google à négocier des ententes avec les médias canadiens.

«Je peux souligner qu’avec Google, on continue d’avoir de bonnes conversations», a relaté le premier ministre.

Considérant le fait que ces plateformes constituent une part toujours plus importante du trafic vers leurs sites, les médias pourraient perdre davantage avec la disparition de la vitrine que leur offrent Facebook et Instagram.

En entrevue avec la CBC mardi, la cheffe des politiques publiques de Meta au Canada, Rachel Curran, a assuré que les discussions avec Ottawa sont devenues «impossibles» étant donné «la manière dont la loi est écrite, malheureusement».

Le ministre responsable du dossier, Pablo Rodriguez, principal architecte de la loi, aurait évoqué en entrevue avec la Presse canadienne une aide supplémentaire aux médias si Meta mettait sa menace à exécution, mais Justin Trudeau ne s’est pas aventuré sur ce terrain.

Selon le ministre Rodriguez, environ 450 salles de nouvelles ont fermé leurs portes à travers le pays dans les quinze dernières années. Dans la dernière année seulement, des centaines d’emplois dans le secteur du journalisme ont été perdus, tant au Canada anglais qu’au Québec.

Malgré des relations au fond du baril, le gouvernement fédéral a acheté pour plus de 11 millions $ en publicité sur Facebook et Instagram en 2022, selon ses propres chiffres.

Signe du rabougrissement continu du secteur du journalisme, le quotidien le plus lu au Canada, le Toronto Star, ainsi que le groupe de presse Postmedia, qui regroupe de nombreux journaux dans le pays, dont The Montreal Gazette, ont dévoilé mardi que des discussions concernant une possible fusion avaient actuellement lieu.

Cela voudrait dire que seuls deux acteurs domineraient l’espace médiatique au Canada anglais, soit le résultat de la fusion Star-Postmedia et de la CBC.

Tout en rappelant l’importance de maintenir une «diversité de perspectives» dans l’espace médiatique, Justin Trudeau a affirmé que le Bureau de la concurrence se pencherait sur le dossier.

«Cette proposition, on est en train de regarder attentivement. On va suivre ce processus, a-t-il dit. Je sais qu’il y a différentes instances qui vont regarder les détails et si c’est effectivement bon pour le Canada et bon pour les citoyens.»