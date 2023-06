Les Blue Jays font tomber les Giants

Les Blue Jays de Toronto ont bien réagi après leur défaite par blanchissage de la veille en battant les Giants de San Francisco 6 à 1, mercredi soir, au Rogers Centre.

Les favoris locaux n’avaient pas proposé beaucoup de bonnes choses mardi en étant vaincus 3 à 0. Cette fois, l’attaque s’est réveillée dès la première manche avec une poussée de cinq points.

Brandon Belt, qui a passé les 12 premières saisons de sa carrière à San Francisco, a inscrit un double payant et a été imité par Whit Merrifield et Daulton Varsho. Bo Bichette et Danny Jansen ont aussi ajouté des points grâce à des simples.

Austin Slater a frappé une longue balle aux dépens du lanceur Trevor Richards (1-0) en cinquième manche. Ce fut la seule erreur commise par l’artilleur vainqueur, qui s’est amené pour quatre tours au bâton.

La série se terminera jeudi soir.

Les Braves font honneur à leur rang

Dans la Ligue nationale, aucune équipe n’est plus dominante que les Braves d’Atlanta cette saison. Le club de la Géorgie a remporté neuf de ses 10 derniers matchs, dont ses trois duels contre les Twins du Minnesota.

La victoire pour compléter le balayage a été convaincante, les Braves l’emportant 3 à 0. Matt Olson a une fois de plus fait la différence avec son 26e circuit de la campagne. Le joueur de premier but n’est devancé que par Shohei Ohtani et ses 28 longues balles.

Les lanceurs de l’équipe géorgienne ont effectué un boulot colossal pour limiter les frappeurs à quatre coups sûrs. Le Québécois Édouard Julien a fait partie de leurs victimes, lui qui a été retiré sur un roulant à sa seule présence à la plaque, en septième.