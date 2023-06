Les paradoxes du tourisme de masse

L’été est arrivé, les vacances sont commencées ou commenceront d’ici peu, et l’humanité s’apprête à se mettre en mouvement pour honorer un des grands rituels de notre temps: le tourisme de masse.

Ils seront des millions et des millions à se déplacer pour partir à la conquête du monde tel qu’on leur en fait la publicité.

Ces derniers mois, hommes et femmes se sont demandé où ils souhaitaient se retrouver pour quelques jours ou quelques semaines, le temps de vivre une expérience qu’ils voudront généralement dépaysante.

Dépaysement

Il n’est pas rare qu’ils tiennent l’équivalent d’une liste regroupant les endroits sur la planète où ils sont déjà allés, et ceux qu’ils veulent explorer. Plusieurs jugent important de cocher toutes les cases, sans en manquer une.

Ils pourront ensuite raconter à ceux qui leur poseront la question, et même à ceux qui ne leur poseront pas, qu’ils ont fait tant de pays, en tant d’années, et qu’ainsi, ils ont presque fait un tour du monde à leur portée.

Admirable curiosité, assurément.

À moins, ce qui n’est pas rare non plus, de vouloir toujours retourner au même endroit, où on a développé certaines habitudes. Cette manière de voir le monde existe aussi, mais elle est plus rare. Surtout, elle n’est pas à la mode. Elle fait vieux jeu, conservateur!

Le tourisme de masse, quant à lui, est dans l’esprit du temps – même si bien des écolos voudraient l’interdire pour limiter les voyages en avion.

Le tourisme de masse, surtout, est paradoxal.

Chacun veut être dépaysé, mais chacun espère quand même retrouver un peu de chez lui dans sa destination idéale. Il pourra s’agir d’un Starbuck, d’un McDonald, ou d’une autre enseigne mondialisée – c’est-à-dire, plus souvent qu’autrement, américaine.

Je note, au passage, qu’il est étrange que le seul univers symbolique partagé par les Occidentaux soit justement l’univers américain.

Mais j’y reviens, on cherchera le dépaysement quand même un peu.

Ce pour quoi les grandes métropoles ont progressivement transformé leurs quartiers historiques en quartiers exclusivement touristiques, qui ressemblent de plus en plus à des musées à ciel ouvert – mais des musées où partout règnent les vendeurs de babioles et autres cochonneries, qu’il faudra payer beaucoup trop cher.

Paradoxe, donc: les quartiers censés incarner l’authenticité d’une ville sont de plus en plus artificiels et ne promettent plus qu’une authenticité en carton-pâte.

Authenticité

Paradoxe supplémentaire: le tourisme de masse repose sur le besoin du commun des mortels d’aller voir ailleurs, de voir le monde différemment, mais contribue à homogénéiser la planète, à la standardiser.

Les pays finissent par se rassembler tristement – à tout le moins en est-il ainsi des nombreuses zones colonisées par le tourisme de masse.

Peut-être faudrait-il parler des zones soumises au capitalisme planétaire, impérial, qui transforme les cultures en marchandise et fait de l’aéroport le lieu caractéristique de l’époque actuelle, celle qui la définit le mieux: un monde où l’homme n’est jamais heureux chez lui, un monde où il rêve d’aller voir ailleurs, mais rêve d’y retrouver ce qu’il vient de quitter.