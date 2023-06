Les sept membres d'une famille périssent dans un incendie à Cuba

Sept membres d'une même famille, dont deux enfants âgés de quatre et cinq ans, ont péri mercredi dans l'incendie de leur maison dans un quartier du centre de La Havane, ont annoncé les autorités cubaines et les pompiers.

« Une famille composée de sept personnes, cinq adultes et deux mineurs » a péri dans le sinistre qui, selon les premiers éléments, a été causé « par l'incendie de cyclomoteurs électriques » qui se trouvaient dans l'habitation, ont annoncé les autorités cubaines citées le portail d'information Cubadebate.

Les deux enfants sont une fillette âgée de cinq ans et un garçon âgé de quatre ans, ont précisé à l'AFP les pompiers qui se trouvaient toujours sur place en début de matinée. Un périmètre de sécurité a été mis en place par la police.

Les secours sont arrivés sur les lieux aux alentours de 02H20 (06H20 GMT) et on mis plus d'une heure à maîtriser le feu, a raconté l'un d'entre eux.

Photo AFP

« Lorsque nous sommes arrivés, la maison brûlait comme une torche, il ne restait plus rien », a expliqué ce pompier, sans souhaiter révéler son identité.

« Les faits se sont produits à l'aube mercredi dans une habitation de construction mixte de maçonnerie et de bois à l'intérieur » et « tout semble indiquer que le sinistre a débuté par l'explosion des véhicules qui se trouvaient dans l'entrée du salon », selon les autorités citées par la presse.

Selon les pompiers, les batteries de deux motos étaient en train d'être rechargées lorsque l'une d'entre elles a explosé et provoqué le départ du feu.

« Ce sont les cris des voisins qui m'ont réveillée. J'ai sauté du lit, mais il n'y avait rien à faire, tout a été très vite », a raconté à l'AFP Niovis Rodriguez, une voisine de 68 ans.

« Tout ça est triste, très triste, surtout parce qu'on était témoin mais qu'on n'a rien pu faire », a-t-elle ajouté.

Au moins trois camions de pompiers ont été mobilisés, selon des images de Cubadebate.

Face aux pénuries d'essence récurrentes, les véhicules électriques, en particulier les scooters et mobylettes, sont de plus en plus nombreux dans la capitale cubaine. La presse fait état régulièrement d'incendies, en général sans gravité, provoqués par l'explosion de batteries.