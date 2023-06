Leylah Fernandez à court de magie à Bad Homburg

Après sa victoire expéditive d’il y a deux jours, Leylah Fernandez a éprouvé beaucoup plus de difficultés contre Anna Blinkova au deuxième tour du tournoi de tennis de Bad Homburg, ayant été vaincue en deux manches, mercredi.

C’est avec beaucoup de confiance que la Québécoise pouvait s’amener sur le gazon allemand. Elle avait battu Lena Papadakis 6-0 et 6-1, lundi, passant 54 minutes sur le court. Nullement impressionnée, la neuvième tête de série n’a pas laissé de chance à Fernandez et l’a emporté 7-5 et 6-2. Leur précédent affrontement s’était soldé d’une toute autre manière, puisque la Lavalloise âgée de 17 ans à l'époque avait surpris Blinkova au premier tour des qualifications de Cincinnati, en 2020.

À lire aussi: «Les grands moments, ça me manque» - Eugenie Bouchard

À lire aussi: Wimbledon : pour Gabriel Diallo, ce sera pour une prochaine fois

À lire aussi: Déjà la fin pour Bianca Andreescu en Allemagne

Les deux joueuses ont fait du chemin depuis, mais c’est la 39e joueuse mondiale qui a cette fois eu le dessus. Les erreurs commises par Fernandez ont permis à la Russe de profiter de 17 balles de bris. Elle a ravi le service de l’athlète de 20 ans cinq fois.

Blinkova, qui occupe son meilleur rang en carrière, s’est donné rendez-vous au prochain tour avec la numéro 1, Iga Swiatek.

Mardi, la Canadienne Bianca Andreescu s’était également avouée vaincue en deux petites manches à son second duel de la compétition.

Fernandez, 96e raquette de la WTA, n’a pas été en mesure de remporter des matchs consécutifs depuis le mois de mai. Elle a chaque fois été vaincue en deuxième ronde au tournoi du Maroc, à Roland-Garros et à Bad Homburg.