L’humoriste Yannick De Martino est forcé d’annuler des spectacles après une importante opération à la mâchoire

Yannick De Martino est mal en point depuis quelques semaines. Via la page Facebook du Festival d’humour émergent en Abitibi-Témiscamingue (FHE), l’humoriste a annoncé qu’il devait se désister pour sa participation prévue le 1er juillet, en raison d’une intervention chirurgicale qu’il a récemment subie. «Mon état étant fluctuant et les délais trop brefs, nous avons dû nous résigner à devoir me trouver un remplaçant pour cette édition.»

Le 1er mai dernier, Yannick De Martino a subi une intervention chirurgicale appelée ostéotomie bi-maxillaire «pour corriger un problème que je traînais depuis longtemps et qui commençait à me créer de nouveaux ennuis et des douleurs».

L’humoriste explique dans un long message Facebook que cette opération consiste grosso modo «à te briser la gueule pour l’ajuster de la manière la plus optimale possible et ensuite, on la fixe dans la nouvelle position avec des plaques qu’on drill à travers ta face».

Les chirurgiens ne lui auraient toutefois pas, semble-t-il, expliqué précisément comment se déroulerait cette opération. «Sinon j’aurais peut-être, comment dire, laissé faire.»

Yannick De Martino raconte ensuite qu’il a eu un premier mois assez douloureux post-opération, «avec le visage gonflé à peu près comme Mario Bros au Super Nint quand il mange un ballon pour voler... Je ressemblais aux personnes qui ont subi des chirurgies esthétiques ratées».

Il dit aller maintenant mieux. Il a recommencé à parler et à «manger du mou».

Son problème actuel, c’est qu'une vis s’est déplacée et que l’on doit ajuster. «J’ai les mêmes problèmes qu’un vieux robot.»

Ce n’est que le 30 août qu’on lui retirera cette vis. «C’est seulement cette journée-là que je saurai si on doit me changer la plaque au complet sous anesthésie générale ou seulement la vis sous anesthésie locale. Disons que je préférerais bien gros le scénario B.»

Le gérant de l’humoriste, Jeff Bathurst, a mentionné au Journal que Yannick De Martino ne ratera pas ses engagements au ComediHa! Fest-Québec prévus en août. «Tout ira comme prévu. C’est seulement le FHE et quelques spectacles ou soirées qui ont été annulés ou reportés.»

Le FHE a annoncé que Jean-Michel Martel remplacera Yannick De Martino le 1er juillet.