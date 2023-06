LNH : le ménage ne fait que commencer chez les Jets

Le départ de Pierre-Luc Dubois confirmé mardi est possiblement le premier d’une série à venir dans les rangs des Jets de Winnipeg, qui risquent de présenter un visage très différent au prochain camp d’entraînement.

La transaction conclue avec les Kings de Los Angeles a d’ailleurs envoyé trois nouveaux visages au Manitoba, soit ceux des attaquants Gabriel Vilardi, Alex Iafallo et Rasmus Kupari. Comme plusieurs l’ont indiqué dans les dernières semaines, le futur des Blake Wheeler, Mark Scheifele et Connor Hellebuyck passe peut-être par une autre organisation, de sorte que le directeur général Kevin Cheveldayoff ne chômera pas. Et celui-ci ne s’en cache pas.

«C’est la période de l’année pendant laquelle nous surveillons toujours. Conséquemment, cela constituera-t-il notre seul mouvement de personnel? Non, probablement, a-t-il admis au site NHL.com. Mais nous traversons une époque très imprévisible actuellement.»

Aller plus loin

Le DG dit ne pas vouloir se satisfaire d’une élimination au premier tour des récentes séries. Si les rumeurs s’avèrent véridiques, Wheeler verra son contrat racheté, tandis que Scheifele et Hellebuyck, tous deux admissibles à l’autonomie complète en 2024, seront à leur tour impliqués dans un transfert. Néanmoins, peu importe les moyens entrepris et les décisions, Cheveldayoff a des visées bien simples.

«Évidemment, nous n’avons pas atteint nos objectifs. Notre but est d’aller le plus loin possible et ultimement, gagner. Par contre, je pense que nous avons des éléments intéressants et nous devons maximiser leur potentiel, a-t-il commenté, préférant aborder le cas de ses nouvelles acquisitions et non pas nécessairement la fin du séjour de Dubois chez les Jets. Cet échange nous donne une allure, une dimension et une profondeur différentes.»

«Nous sommes très heureux d’acquérir des joueurs qui pourront progresser. Nos plus jeunes commencent à se rendre à leur sommet et un vétéran comme Iafallo possède pour sa part du caractère et du cœur. C’est le type de gars d’équipe qui donnera tout.»