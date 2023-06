Mort d'un sans-abri à New York: un ex-militaire plaide non coupable d'homicide involontaire

Un ancien soldat américain a plaidé mercredi « non coupable » devant la justice de New York qui le poursuit depuis mai pour homicide involontaire après la mort par étranglement et asphyxie d'un sans-abri connu dans la ville.

Conformément à la procédure pénale américaine, cet ex-militaire du corps des Marines de 24 ans, Daniel Penny, a comparu devant un tribunal new-yorkais pour se faire signifier son inculpation, dont le chef a été rendu public mi-mai mais qui devait être acté par un grand jury, des citoyens collaborant à l'enquête du parquet.

« Daniel Penny s'est présenté en tant qu'inculpé d'homicide involontaire pour des faits présumés d'étranglement mortel (du sans-abri) Jordan Neely durant plusieurs minutes jusqu'à, et après, qu'il eut cessé de bouger », le 1er mai, a indiqué dans un communiqué le procureur de l'État de New York pour l'arrondissement de Manhattan, Alvin Bragg.

Selon des journalistes sur place, M. Penny, un jeune homme blond frisé et athlétique, vêtu d'un costume bleu et une cravate bordeaux, a comparu libre sous caution et a plaidé « non coupable ».

En cas de procès, Daniel Penny, qui a servi dans l'armée quatre années jusqu'en 2021, encourt jusqu'à 15 ans de prison.

D'après ses avocats lors de son inculpation mi-mai, le jeune homme n'a pas tué de manière « intentionnelle » Jordan Neely, décédé par étranglement et « compression » au niveau du cou.

Sa défense, proche de la droite dure américaine, a lancé une cagnotte et un appel aux dons (1,6 million de dollars collectés mi-mai) et estime que M. Penny a « risqué sa vie afin de protéger les passagers du métro de New York d'un agresseur », M. Neely, au comportement erratique selon des témoins.

Jordan Neely, 30 ans, qui vivait dans les rues de Manhattan, était réputé depuis dix ans pour sa ressemblance et des performances imitant celles de la légende de la musique et de la danse Michael Jackson.

Une vidéo du drame, qui a déclenché une vive émotion dès le 1er mai, montre la victime au sol pendant cinq minutes, Daniel Penny couché derrière pour l'entraver. Elle se débat avant de ne plus bouger.

L'affaire divise fortement aux États-Unis: des républicains, qui accusent les démocrates de laxisme face à la criminalité, ont félicité un « justicier ayant agi en légitime défense ».

La gauche a condamné un acte de violence d'un « vigile auto-proclamé » contre un sans-abri afro-américain souffrant de troubles psychiatriques, une illustration, selon elle, les profondes inégalités socio-économiques et raciales.