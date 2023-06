Paris sportifs : les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 29 juin qui valent le détour.

Tennis : Carol Zhao c. Coco Vandeweghe

AFP

Zhao effectue un beau parcours dans le tableau qualificatif de Wimbledon, ayant jusqu’à maintenant éliminé Emily Appleton et la deuxième tête de série Aranxta Rus. La Canadienne n’a jamais fait partie du tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem et il s’agira d’une deuxième participation au troisième tour des qualifications, après Roland-Garros en 2021. Le dernier mur qui la sépare de son objectif se nomme Coco Vandeweghe. L’ancienne neuvième raquette mondiale tente de retrouver la forme après plusieurs années difficiles.

Prédiction : Victoire de Carol Zhao – 3,05

Soccer : Honduras c. Qatar

Getty Images via AFP

C’est souvent avec stupéfaction que les amateurs de soccer vont constater que le Qatar joue beaucoup à l’extérieur de sa confédération. Au cours des dernières années, le pays du Moyen-Orient a été invité à jouer en Amérique du Sud et a participé au deux plus récentes Gold Cup, en CONCACAF. Dans cette compétition, qui s’est amorcée samedi, les Qataris ont été vaincus 2 à 1 par Haïti. Leur deuxième adversaire de la phase de groupes, le Honduras, a aussi été vaincu, 4 à 0 par le Mexique. Ayant montré de belles choses à sa Coupe du monde en 2022, le Qatar pourrait rebondir rapidement.

Prédiction : Victoire du Qatar – 2,70

Tennis : Taylor Townsend c. Sofia Kenin

Getty Images via AFP

Les deux Américaines se connaissent très bien et leurs duels ont été à l’avantage de Kenin jusqu’à maintenant. Or, elles ne se sont pas affrontées depuis 2017. L’ex-numéro 4 de la WTA a connu des moments très ardus sur le circuit depuis sa victoire aux Internationaux d’Australie et sa finale à Roland-Garros de 2020. Le tournoi de Wimbledon n’a jamais été son favori non plus. Townsend a aussi chuté au classement en simple, mais elle est l’une des meilleures joueuses de la planète en double. Ses victoires convaincantes en qualifications pourraient lui permettre d’au moins franchir l’obstacle Kenin.

Prédiction : Victoire de Taylor Townsend – 1,96