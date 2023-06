Crise du logement: la ministre qui nous rappelle Marie-Antoinette risque de passer un mauvais quart d’heure...

Peut-on gouverner, être riche et avoir du cœur en même temps? Du moins envers ceux qui, parmi ses concitoyens, l’ont pas mal plus à la dure? La réponse courte, on ose l’espérer, est oui.

À lire les révélations de notre Bureau d’enquête sur le parc immobilier fort bien garni de la quasi-totalité du conseil des ministres du gouvernement caquiste, dont certains valent même plusieurs millions de dollars, les Québécois risquent toutefois de se poser la question.

Pourquoi? Parce que le gouvernement est durement critiqué pour sa déconnexion troublante de ce que vivent de nombreux locataires happés par une crise qui, depuis des années, prend de l’ampleur sans qu’il bouge.

À 40% de locataires au Québec et 65% à Montréal, ça fait pas mal de monde de qui se débrancher politiquement. La CAQ a beau trôner au sommet des sondages, elle serait sage de corriger le tir.

Dans un monde idéal, la concentration de richesse personnelle au conseil des ministres, dont celle du premier ministre, ne devrait pourtant pas influencer la manière dont il gère – ou ne gère pas –, la crise du logement.

Depuis la Révolution tranquille, on ne trouve en effet aucune corrélation entre le patrimoine financier des décideurs les plus influents et leur niveau de sensibilité ou d’insensibilité face aux misères de leurs citoyens.

De René Lévesque à Jacques Parizeau

Que ce soit un Jacques Parizeau, dont le confort financier était connu. Ou un René Lévesque, qui n’avait jamais roulé sur l’or. Ces deux premiers ministres croyaient dur comme fer au rôle essentiel de l’État pour offrir aux Québécois la plus grande égalité possible des chances en tous domaines.

Et qui pourrait dire, hier comme aujourd’hui, que le logement n’en est pas une composante vitale? C’est pourquoi nous voilà maintenant devant la vraie question à poser.

L’égalité des chances fait-elle ou non partie des grands principes guidant le gouvernement de la CAQ dans sa gestion de l’État? Tout particulièrement quand les forces du libre marché, dans ce cas-ci du locatif et de l’immobilier, la mettent en danger?

Prenez le projet de loi 31 présenté par la ministre de l’Habitation France-Élaine Duranceau. Il est vrai qu’il veut rendre les rénovictions plus difficiles, mais du même coup, il retire aux locataires leur droit acquis de céder leur bail au même loyer payé.

La crédibilité de la ministre est amochée

D’où l’importance que prend, dans le cas de la ministre, son passé de courtière immobilière et d’investisseur assidu dans l’achat et la revente de propriétés.

Son douillet parc immobilier ne l’empêche sûrement pas d’avoir un cœur. Le problème est qu’il bat clairement plus fort pour les propriétaires. Sa remarque à la Marie-Antoinette sur les locataires qui, s’ils sont mécontents de son projet de loi, n’ont qu’à investir dans l’immobilier l’a amplement prouvé.

Inévitablement, sa crédibilité comme ministre en sort amochée. Idem quand notre Bureau d’enquête révèle qu’en 2006, à 31 ans, Mme Duranceau et son conjoint, alors locataires, ont acheté une maison de 770 000$ sans hypothèque.

Une telle somme pour de premiers acheteurs, comme le notent les experts interviewés, c’est extrêmement rare. Pour ne pas dire du jamais vu. L’attaché de presse de Mme Duranceau a répondu que cela relevait de sa «vie privée».

Comme ministre de l’Habitation, chargée de naviguer les eaux troubles d’une grave crise du logement, peut-être pas. En fait, elle devrait s’en expliquer. C’est une question de confiance.

Une chose est néanmoins sûre. De par ses déclarations et son projet de loi controversé, son image de ministre nettement plus sensible aux demandes des propriétaires lui colle déjà à la peau.

Lorsqu’elle sera en commission parlementaire pour son projet de loi 31, elle risque d’y passer quelques très mauvais quarts d’heure.