Plus de contrôle réclamé: un bébé malade après avoir bu le mauvais lait maternel à l’hôpital

Des parents de Mississauga en Ontario craindraient pour la santé de leur bébé fille prématurée après que l’hôpital où ils séjournent lui aurait donné le mauvais lait maternel, qui pourrait ainsi être à l’origine d’un virus qu’elle a développé par la suite.

«Pour le bien de ma fille et des autres bébés, je veux être sûr [que ça ne se reproduira pas]», a martelé Gabriele Forneris, en entrevue avec Global News mardi.

L’homme de Mississauga en Ontario a accueilli sa fille le 22 mai l’an dernier, qui est née prématurée à 770 grammes seulement, avant d’être transférée à l’unité des soins intensifs néonatologie du centre de santé Saint-Joseph, a relaté le média anglophone.

Sauf que le 1er juillet suivant, le papa aurait découvert une bouteille de lait maternel vide sur le chevet, qui ne portait ni le nom de sa conjointe ni celui de sa fille.

Seulement deux jours plus tard, la petite aurait été déclarée positive au cytomégalovirus, qui se transmet au travers de fluides corporels, dont le lait maternel, et peut entraîner des pertes de l’audition et de la vision, ainsi qu’un développement plus lent chez les bébés, a rapporté Global News.

S’il n’a pas été prouvé que les deux événements étaient liés, le couple qui craint pour les effets à long terme du virus sur leur fille milite pour un contrôle plus serré dans les hôpitaux, où les erreurs dans les bouteilles de lait maternel seraient présentes depuis «depuis des décennies», selon l’avocat en faute médicale Paul Harte.

Ce dernier a indiqué au média anglophone que le problème viendrait notamment du fait que les établissements médicaux utiliseraient des codes-barres au lieu de se fier aux noms écrits sur les contenants.

De son côté, l’hôpital a assuré avoir «pris des actions pour apprendre de cette expérience et réviser les processus en place», dans un communiqué à Global News.