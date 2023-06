Premier choix au repêchage: Connor Bedard déjà acclamé par les partisans des Hawks

NASHVILLE | C'était le secret le moins bien gardé dans le monde de la LNH depuis que les Blackhawks ont remporté la loterie du repêchage. Connor Bedard amorcera sa carrière professionnelle dans l'organisation qui a formé les Bobby Hull, Stan Mikita, Denis Savard, Jonathan Toews et Patrick Kane.

Personne n'est tombé de sa chaise à l'intérieur du Bridgeston Arena lorsque Kyle Davidson, le directeur général des Hawks, a appelé le nom du prodige des Pats de Regina avec la toute première sélection de l'encan. D'ailleurs, le toit de l'amphithéâtre a pratiquement levé lorsaque les Hawks ont confirmé la sélection de Bedard.

Avec le jeune homme dans ses rangs, la formation de l'Illinois disposera d'une pièce maitresse pour donner un élan à son processus de reconstruction. Originaire de la région de Vancouver, le jeune attaquant est considéré comme un talent générationnel qui ne passe pas souvent.

L'an dernier, à sa deuxième saison complète dans la Ligue junior de l'Ouest, Bedard a inscrit 71 buts en plus d'ajouter 72 passes en seulement 57 matchs. Au championnat mondial junior, il a dissipé tous les doutes qui pouvaient encore subsister à son sujet. Malgré ses 17 ans, il a conclu le tournoi au sommet des pointeurs (23) et des buteurs (9). Sans surprise, il a été élu le joueur le plus utile à son équipe et le meilleur attaquant de la compétition.

Inutile de dire que, à moins d'une catastrophe, avec Bedard dans la formation, les années de vaches maigres des Hawks ne devraient pas s'éterniser. Si Davidson joue ses pions de la bonne manière, cette formation devrait redevenir une aspirante aux grands honneurs dans quelques années. Davidson devra s'assurer d'entourer l'attaquant de 5 pieds, 10 pouces et 185 livres adéquatement.

Plus tôt cette semaine, il a fait des pas en ce sens en faisant les acquisitions de Taylor Hall et de Nick Foligno en provenance de Boston. Le premier sera un excellent complice pour la recrue sur le plan offensif. Quant au second, il agira à titre de grand frère tant à l'extérieur de la patinoire que sur la surface de jeu.