Tragédie de Rivière-au-Renard: un deuxième suspect accusé de tentative de meurtre

Des accusations de tentative de meurtre ont été déposées contre le deuxième suspect dans l’histoire des collisions subséquentes qui ont coûté la vie à deux jeunes hommes à Rivière-au-Renard, en Gaspésie.

• À lire aussi: Tragédie à Rivière-au-Renard: le père et le fils accusés

Après que des accusations de meurtre prémédité ont été déposées contre son fils, Simon Dufort-Chouinard, cette semaine, Marc-Jules Chouinard a lui aussi vu son cas s'aggraver au palais de justice de Percé, mercredi.

Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour la comparution à distance de l’homme de 48 ans.

TVA Nouvelles

En plus des chefs d’accusation de conduite dangereuse, la Couronne croit désormais avoir toutes les preuves nécessaires pour ajouter une tentative de meurtre à la fiche de M. Chouinard.

Le suspect devrait être de retour devant la cour le 1er septembre prochain. Il demeure détenu à la prison de New Carlisle en attendant son procès.

Le père et le fils sont accusés d’avoir causé la mort de Gabriel Noël et Dylan Samuel-Francoeur, respectivement âgés de 19 et 18 ans, en les percutant avec leur véhicule, le 10 mai dernier.