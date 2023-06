Tramway: la coupe d’une partie du boisé de l’école De Rochebelle a commencé

La coupe d’une partie du boisé de l’école secondaire De Rochebelle a commencé, au grand dam d’un groupe de citoyens qui milite pour la protection des arbres. La Ville assure de son côté qu’elle replantera des arbres.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Moins de fils qu’avant et une plateforme déjà visible: voici comment le tramway changera le visage de Québec

Les arbres d’une partie du boisé devront être abattus pour permettre d’aménager deux terrains de sport.

Cela est rendu nécessaire par le passage du tramway, qui circulera sur les terrains de soccer actuels.

Le Centre de services scolaire des Découvreurs (CSSD) et la Ville de Québec sont récemment parvenus à une entente pour le démarrage des travaux.

L’objectif est d’assurer qu’il n’y aura pas de bris de service pour les élèves de l’école.

Mercredi matin, de la machinerie était sur place. Des clôtures avaient aussi été installées pour sécuriser la zone. Déjà, plusieurs arbres avaient été coupés.

Stéphanie Martin

Pour le groupe Les amis des arbres de Québec, cette situation est inacceptable.

«Nous sommes stupéfaits de constater que la Ville de Québec, en contexte de réchauffement climatique, n’ait pas saisi l’occasion d’offrir aux citoyens et aux citoyennes vivant dans ce quartier un îlot de fraîcheur au bénéfice de leur mieux-être, en faisant le choix de conserver le boisé de Rochebelle dans son intégralité», écrivent-ils dans un plaidoyer transmis aux médias.

Ils déplorent l’ajout éventuel de béton et de gazon synthétique, qui créent des îlots de chaleur. Ils dénoncent le «saccage de ce lieu de biodiversité».

De leur côté, la Ville et le CSSD ont assuré dans un récent point de presse que le nombre d’arbres replantés sera plus grand. Sur le 0,51 hectare du boisé, on en conserve 0,49, avait mentionné le directeur général, Christian Pleau. «On va doubler ce qu’on va abattre.»

Pour le réaménagement du campus de Rochebelle, au total, sur 267 arbres, 88 seront abattus, 179 seront protégés et 356 seront replantés, avait informé la Ville de Québec.