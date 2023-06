Trudeau plus pressé d’aller en élections que les conservateurs

Le gouvernement Trudeau a beau être en crise et en seconde place dans les intentions de vote selon les plus récents sondages, il pourrait tout de même être tenté de déclencher des élections avant 2024 et de chercher à miser le tout pour le tout durant la campagne. Pourquoi? Parce qu’il pourrait se retrouver dans des conditions encore moins favorables s’il attendait 2025. Un jeu de chaise musicale au sein du Conseil des ministres sera nécessaire pour se donner une chance, que ce soit pour finir le mandat en meilleure position ou pour présenter du sang frais lors de la prochaine bataille électorale.

Une équipe renouvelée

M. Trudeau devra rebrasser ses cartes plus tôt que tard pour éjecter ceux qui ne veulent pas se représenter aux prochaines élections, punir ceux qui ont sous-performé comme Mendicino, intégrer les nouveaux venus comme Anna Gainey ou d’autres talents d’arrière-ban.

Il est impératif qu’il se défasse de l’image du gouvernement usé à la corde, incapable de se renouveler, tirant des boulets par manque de choix parmi ses troupes.

Urgence d’agir

Parce qu’au-delà de la crise, il y a un autre sablier qui est en cours. Celui des changements à la carte électorale fédérale qui s’appliqueront dès la prochaine campagne générale pourvu qu’elle ait lieu après avril 2024.

Ces changements, selon toute vraisemblance, permettront le rajout de circonscriptions dans l’ouest du pays et profiteront aux conservateurs qui ont donc tout à gagner à attendre avant de déclencher des élections. Mais encore une fois, ils sont premiers dans les intentions de vote aujourd’hui – le seront-ils en 2024 et en 2025?

C’est peut-être drôle à imaginer, mais les libéraux pourraient être plus pressés de déclencher des élections que les conservateurs. Peu importe le scénario, les néo-démocrates seraient perdants.