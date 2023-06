Trump et Poutine: leur avenir est en jeu

Poutine va survivre – pendant un certain temps du moins – à la rébellion d’un de ces principaux acolytes, Evgueni Prigojine, et de sa milice mercenaire, Wagner. La plupart des commentateurs se sont étonnés de la fragilité de l’État oligarchique que le petit dictateur a érigé depuis le début des années 2000.

Le maître du Kremlin a dû accepter, une humiliante concession, que Prigojine échappe à toute poursuite judiciaire et qu’il quitte la Russie sans coup férir. Sa mutinerie de 24 heures avait amené une colonne de ses mercenaires à avancer sur Moscou sans opposition pour ensuite faire volte-face après un accord négocié par le président bélarusse, Loukachenko, un homme de main de Poutine.

Difficile de dire comment tout cela va finir dans le pays qui possède le plus grand nombre d’armes nucléaires. Poutine va maintenant sentir le besoin de faire un coup d’éclat dans l’espoir de rétablir sa crédibilité, tant auprès des Russes que de la communauté internationale. Ça risque de barder!

Un autre grand État qui possède des armes nucléaires se dirige aussi vers l’une des périodes les plus agitées de son histoire. Les instabilités qui s’annoncent vont mettre en cause son intégrité, sa démocratie et la suprématie qu’il exerce sur la planète depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Je parle des États-Unis et de la menace «claire et immédiate» que Donald Trump fait peser sur son avenir.

Aux États-Unis comme en Russie

La question est de savoir jusqu’où Trump est prêt à aller pour éviter de se retrouver derrière les barreaux. D’abord, selon son habitude, il va essayer d’utiliser toutes les contestations juridiques imaginables pour retarder le plus possible ses condamnations pour les multiples crimes qu’il a commis. Il lui faut gagner du temps, dans l’espoir d’être élu en 2024 et pouvoir ainsi se pardonner lui-même.

Son élection à la présidence est tout à fait possible. Mais pas assurée, loin de là. Dans le cas de sa défaite, la situation va devenir extrêmement grave. Comme en 2020, son narcissisme monomaniaque et ses pulsions autoritaires vont pousser Trump à hurler que les démocrates ont volé l’élection pour le mettre en prison. Et ses partisans vont le croire. Il n’hésitera certainement pas à leur lancer un appel pour qu’ils se portent à sa défense.

Trump lui-même et ses proches ont à maintes reprises dit que de graves troubles accompagneraient toute tentative de l’incarcérer. C’est un ancien président! Regardez avec quelle déférence il a été traité les deux fois qu’il a été mis en accusation: pas de menottes, pas de photos signalétiques.

Milices américaines et mercenaires russes

N’oublions pas que plus de 65 millions d’Américains l’ont porté à la présidence, dont les deux tiers étaient des hommes blancs. Nous parlons du pays dont les civils sont les plus armés de la planète. L’homme à la longue cravate rouge pourra compter sur des dizaines de milliers de cinglés de la National Rifle Association. Tout comme un bon nombre des quelque 100 000 membres des 273 milices armées organisées dans plus de 40 États américains, souvent d’anciens militaires ayant servi outre-mer, bien armés et bien entraînés. Bien plus dangereux que le groupe Wagner.

Le peuple qui se donne comme mission de défendre la démocratie à travers le monde (making the world safe for democracy) semble maintenant sur le point de la renier chez lui. À mon avis, le spectre d’une guerre civile dans les prochaines années hante autant sinon plus les États-Unis que la Russie.